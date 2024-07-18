Elektronik alkol takip sistemi ile sahte alkol ölümleri engellenecek!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahte alkol üretimi ve kullanımından kaynaklanan ölümleri önlemek amacıyla yeni bir sistemin hayata geçirildiğini duyurdu. Elektronik Alkol Takip Sistemi (EATS) adı verilen bu yenilikçi sistem, etil alkol üretim ve ithalatını elektronik ortamda izleyerek yasa dışı üretimin önüne geçmeyi hedefliyor.

Elektronik Alkol Takip Sistemi'nin (EATS) uygulama esaslarını içeren "Etil Alkol, Metanol ve Suma Üretim Miktarı ile Depolardaki Stok Hareketlerinin Tespitine, Ürünlerin Ticaretine İlişkin Yöntem" Resmi Gazete’de yayımlandı.



Bakan Yumaklı, Bakanlık tarafından elektronik ortamda sanal bir etil alkol pazarı oluşturulduğunu belirtti. "Etil alkol ticareti yapmaya yetkili olan gerçek ve tüzel kişiler, e-Devlet portalı üzerinden yasal yetkileriyle sınırlı işlem yapabilecek. Bu sanal pazardaki alım satım faaliyetleri, Bakanlığımız tarafından izlenirken, ATİP dışında alkol ticareti yapan taraflara lisans iptaline varan ciddi yaptırımlar uygulanacak" dedi.