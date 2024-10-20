Elon Musk'tan Seçmenlere 1 Milyon Dolar Teşviği

Elon Musk, Seçmenlere Cömert Bir Teklif Sunuyor

Amerikalı iş insanı Elon Musk, salıncak eyaletlerde Donald Trump'ı destekleyen bir siyasi eylem komitesine imza atan seçmenler için ilginç bir kampanya başlattı. Musk, bu imzaları atan ve Trump'ın seçim kampanyasını destekleyenlere 5 Kasım'a kadar her gün bir kişiye 1 milyon dolar verme sözü verdi.

Musk'tan Açıklamalar

5 Kasım tarihinde yapılacak olan bu ödül programının başlangıcında, Pensilvanya, Harrisburg kentinde düzenlenen mitingde konuşan Musk, bu kampanyanın amacının "ABD Anayasası'nın ilk iki maddesine bağlı kalınmasını desteklemek ve Cumhuriyetçi seçmenleri oy kullanmaya teşvik etmek" olduğunu vurguladı.

İlk ödülün sahibine çekini sunan Musk, bu girişimin America PAC adlı eylem komitesinin medyada daha çok yer bulmasını sağlayacağını umduğunu ifade etti.

Anayasa Maddeleri Nedir?

ABD Anayasası'nın ilk maddesi ifade özgürlüğünü, ikinci maddesi ise sivillerin silah sahibi olma hakkını kapsamaktadır. Musk'ın kampanyası, bu özgürlüklerin korunmasına yönelik bir destek hareketi olarak öne çıkıyor.