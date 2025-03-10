Emekli Bayram İkramiyesi ve Doğum Yardımı Düzenlemeleri TBMM'de Görüşülüyor

TBMM'ye sunulan teklif, emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımlarını artırmayı hedefliyor. Düzenlemeler ile destek artırılacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:50
Emekli Bayram İkramiyesi ve Doğum Yardımı Düzenlemeleri TBMM'de Görüşülüyor

Emekli Bayram İkramiyesi ve Doğum Yardımı Düzenlemeleri TBMM'de Görüşülüyor

Türk vatandaşlarına yönelik emekli bayram ikramiyesinin artırılması ve doğum yardımı düzenlemelerini içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ele alınacak. 1 Ocak 2025 ve sonrası için canlı doğan çocuklar için yapılan başvuruların ardından, doğum yardımı alacak ailelerin destekleneceği açıklandı.

Doğum Yardımı Yüksek Tutarlarla Geliyor

Teklife göre, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan her çocuk için tek seferlik veya 5 yaşına kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacağı belirtildi. Her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı ve doğum yardımı alacak çocuk sayısı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Trafik Cezaları ve Geçiş Ücretleri Düzenlemesi

Kanun teklifi ayrıca, Türk vatandaşlığına bakılmaksızın, yabancı plakalı araçlar için uygulanan cezalar ve geçiş ücretlerinin ödenmeden araçların ülkeyi terk edememesini düzenliyor. Araç sürücülerinin bilgilendirilerek tahsilatın gümrük kapılarında yapılmasına olanak tanınacak.

DHMİ Çalışanlarına Performans Primi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki giden uçak trafiği üzerinden hesaplanacak performans primi ödemeleri de düzenleniyor. Bu ödemeler, hem direkt hem de transit uçuşlar için belirli katsayılar ile hesaplanacak.

Yükseköğretim Kurumları ve Hazine Düzenlemeleri

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, Hazineye ait yükseköğretim kurumlarının taşınır ve taşınmaz mallarının Hazineye intikali sağlanacak. Bu düzenleme, 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Son olarak, Cumhurbaşkanı ve milletvekillerine yapılan ödemelerin düzenlenmesine dair bir madde ekleniyor. Bu değişiklikler, sosyal haklar ve ödenek düzenlemeleri açısından önem arz ediyor.

Yeni düzenlemeler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı şekilde ele alınacak ve kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

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