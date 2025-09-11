Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Bankaların rekabeti 30.000 TL'lik teklifle yeni bir dönemi başlattı

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonu yarışında hareketlilik sürüyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar arasındaki rekabet adeta tavan yaptı ve promosyon tutarları daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı.

Piyasadaki süreçte bazı bankaların 27.500 TL ve 28.000 TL gibi dikkat çeken teklifler sunmasının ardından, bir özel bankanın üç yıllık taahhüdü yenileyen veya maaşını taşıyan emeklilere yönelik 30.000 TL nakit promosyon teklifi yarışta yeni bir dönüm noktası oldu.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu artışın temel nedenini bankaların emekli müşteri kazanma hırsına ve kıyasıya rekabete bağladı. Yılmaz, rekabetin promosyonları daha da yukarı taşıma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Ocak zammı ve enflasyon senaryosu promosyonu 33.000 TL'ye çıkarabilir

Yılmaz, 2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yansıyacak zamma dikkat çekti. Temmuz ayında emekli kök maaşlarına %16,67 oranında artış yapıldığını hatırlatan Yılmaz, yıl sonu enflasyon hedefinin %25 ila %29 bandında şekillenmesinin beklendiğini söyledi.

Bu çerçevede Yılmaz, Ocak ayında emekli maaşlarına %7,12 ile %10,57 arasında bir zam yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %29 olarak gerçekleşmesi senaryosunda, bu oranın promosyonlara eklenmesiyle ödenecek tutarın yaklaşık 33.000 TL'ye ulaşmasının mümkün göründüğünü ifade etti ve piyasadaki rekabetin bu tutarın da üzerine çıkmasını sağlayabileceğini ekledi.

Emekliler ve yakın takipçiler, Ocak ayına ilişkin resmi zam oranlarıyla birlikte bankalardan gelecek yeni promosyon tekliflerini beklemeye devam ediyor.