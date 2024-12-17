Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi'nin Belgesel Tanıtımını Yaptı

Emine Erdoğan'dan Anadoludakiler Belgeseline Övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi'nin tanıtımında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen proje, mükemmel bir mutfak kültürü ve zengin bir mirası temsil ediyor.

Toprağın Bereketi ve Mutfak Kültürü

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprağın bereketini, mutfak kültürümüzün eşsiz birikimini, usta ellerin becerisini taşıyan kadim coğrafyanın kalbinden yükselen bir ses Anadoludakiler." ifadelerini kullandı. Bu cümlelerle projenin anlamını ve önemini vurguladı.

Kadim Toprakların Hikayesi

Belgesel tanıtım programında, geleneği yaşatan emektarlarla bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, "Bölge bölge Anadolu'nun kültürel zenginliklerini bir araya getiren, Anadoludakilerin ruhunu, hikayesini ve yaşam tarzını anlatan özel sergiyi ziyaret ettik." açıklamalarında bulundu.

Erdoğan, Türkiye'nin milli kalkınma hamlesinin bir parçası olarak gördüğü bu projenin her adımının çok kıymetli olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu proje sayesinde Anadolu'nun bereket, birikim ve beceri mirasının daha fazla tanınacağını dile getirdi.

Teşekkür Mesajı

Emine Erdoğan, Anadoludakiler belgeselinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile NTV ailesine vurgu yaptı.