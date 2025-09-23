Emine Erdoğan 'Anadoludakiler' Simit Standını Türkevi Yakınında Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde Türkevi yakınındaki "Anadoludakiler" simit standını ziyaret ederek stant görevlileriyle sohbet etti ve simit aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkevi yakınında kurulan simit standını ziyaret etti.

Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu marjında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğin ardından yürüyerek Türkevi'ne geçti.

Stand, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı amacıyla kuruldu. Emine Erdoğan stanttaki görevlilerle bir süre sohbet ederek proje hakkında bilgi aldı.

Stanttan bir adet simit alan Emine Erdoğan, simidin ABD'de yaygın olarak tüketilen "bagel" ile rekabet edebileceğini ifade etti. Ayrıca New Yorklulara sunulacak diğer ikramlar hakkında da bilgi aldıktan sonra Türkevi'ne girdi.

