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Emine Erdoğan'dan Burundi Zirvesine Video Mesaj

Emine Erdoğan, Burundi Kadın Liderler Forumu'na video mesaj göndererek çocuklara eşit fırsatlar sunulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:00
Emine Erdoğan'dan Burundi Zirvesine Video Mesaj

Emine Erdoğan'dan Çocuklara Eşit Fırsatlar Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Burundi 5. Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na gönderdiği video mesajında, zorlu coğrafyalarda yaşanan savaş, açlık ve salgınla mücadele eden çocuklara ihtiyacı olan fırsatların sağlanmasının ortak bir görev olduğuna dikkat çekti.

Erken Çocukluk Dönemine Yatırımın Önemi

Bu yılki zirvenin ana temasının "Yaşam Boyunca Güçlü Bir İnsan Sermayesi Oluşturmak İçin Erken Çocukluk Dönemine Yatırım Yapmak" olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, erken çocukluk döneminin ele alınmasının toplum için kritik önem taşıdığını belirtti. Bunun yanı sıra, "Çocukluğun ilk dönemleri insanın tüm gelişimini etkiler; güçlü bir birey yetiştirmenin temelleri burada atılır" dedi.

Yatırımın Geleceğe Etkisi

Erdoğan, Afrika'nın çocuklarına yapılacak her yatırımın dünya için önemi hakkında düşüncelerini paylaşarak, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun bir kısmının Afrika'dan olacağını hatırlattı.

"Burundi, 0-5 yaş arası 2,39 milyon çocuğa sahip, bu da konunun ciddiyetini artırıyor" diyen Emine Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım projeleri ile bölgede aktif rol aldığını kaydetti.

Birlikte Güçlü Yarınlar İnşa Edelim

Forumun, erken çocukluk dönemi konusunda uluslararası farkındalığın artmasına vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Her yetişkinin içindeki çocuğu gördüğümüzde güçlü gelecekler inşa edebiliriz" ifadesini kullandı. Ayrıca, Burundi Devlet Başkanı'nın eşi Anjelin Hanım'a teşekkür ederek zirveye katılan tüm katılımcılara selamlarını iletti.

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