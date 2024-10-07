Emine Erdoğan'dan Gazze Saldırıları Hakkında Duygulandıran Paylaşım

Emine Erdoğan'dan Duygu Dolu Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze saldırılarının birinci yılı dolayısıyla sosyal medya üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin her zaman Filistin’in haklı mücadelesinin yanında olduğunu ifade etti.

Filistin Halkının Onuru İçin Ses Yükseltti

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, İsrail’in 76 yıl boyunca Filistin halkına uyguladığı zulmün son bir yılda açık bir soykırıma evrildiğini vurguladı. Yıkılmış evlerin enkazı altında sadece taşların değil, aynı zamanda insanlık onurunun da olduğunu belirtti.

Adalet ve Özgürlük Vurgusu

Erdogan, çocukların masum gülüşlerinin işgalin zalim yüzüyle yok olduğunu ve annelerin gözyaşlarının Gazze’nin toprağına karıştığını dile getirdi. Bu vahşetin, insanlığın vicdanında derin yaralar açtığını belirtti. "Zulme karşı durmak, adaletin ışığını karanlığa yaymak zorundayız. Türkiye, Filistin’in özgürlük mücadelesinde her zaman yanında olacak. Dualarımız, barışın ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya içindir," dedi.

Paylaşımında, Gazze’deki yaşanan olaylara dair bir videoya da yer veren Emine Erdoğan, insanların umutlarının sönmeyeceğini ve Filistin halkının özgürlük umudunu temsil etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.