Emine Erdoğan'dan 'Hayata Bağlayan İlmekler' Projesine Destek

Emine Erdoğan, TİKAD'ın projesinin deprem bölgesindeki kadınlara güç verip, zanaati geleceğe taşıdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:46
Emine Erdoğan'dan 'Hayata Bağlayan İlmekler' Projesine Destek

Emine Erdoğan, TİKAD'ın 'Hayata Bağlayan İlmekler' Projesini Destekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) tarafından hayata geçirilen 'Hayata Bağlayan İlmekler' projesinin, deprem bölgesindeki kadınlara güç vererek bir zanaatin geleceğe taşınmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden TİKAD'ın projesinin tanıtım programına dair yaptığı paylaşımdaki açıklamalarında, bazı hikayelerin kelimelerle değil, ilmeklerle yazıldığını ifade etti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da kadınların emeğiyle dokunan motiflerin, binlerce yıllık bir kültürü, sabrı ve umudu yansıttığını vurguladı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye İş Kadınları Derneğinin 'Hayata Bağlayan İlmekler' projesi, deprem bölgesindeki kadınlarımıza güç verirken, bir zanaati de geleceğe taşıyor. İlmek ilmek işlenen desenler, yaşanmışlıkların, yeniden ayağa kalkmanın ve dayanışmanın simgesi haline geliyor. Bu anlamlı projenin tanıtım programında sanat, moda ve iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Kadın emeğini yücelten, kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan TİKAD ailesini gönülden tebrik ediyorum."

İLGİLİ HABERLER

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arap Ülkelerinden Suriye'deki Saldırıya Kınama
2
Kütahya'da İplik Yüklü Tırda Yangın, Trafiği Aksattı
3
Beyoğlu'nda Asansör Boşluğuna Düşen Müşteri Yaralandı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na Katılacak
5
İİT Toplantısında Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Mali Destek Çağrısı
6
Fransa, Senegal'deki Askeri Üslerini Teslim Almaya Başladı
7
İİT Toplantısında Filistin Politikasına Güçlü Destek

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

250.000 TL Faizsiz Kredi ile Suzuki Araç Fırsatları

Ramazan Ayında 57 Tonluk Gıda Yardımı ile Umut Köprüsü Kuruldu

Mükelleflere Müjde! Kredi Kartıyla Vergi Ödeme Limitleri 5 Milyon TL'ye Yükseldi

Aydın'da Emeklilere ve Ailelere Umut Işığı: Yeni Destek Projeleri

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı