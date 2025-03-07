Emine Erdoğan'dan 'Hayata Bağlayan İlmekler' Projesine Destek

Emine Erdoğan, TİKAD'ın 'Hayata Bağlayan İlmekler' Projesini Destekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) tarafından hayata geçirilen 'Hayata Bağlayan İlmekler' projesinin, deprem bölgesindeki kadınlara güç vererek bir zanaatin geleceğe taşınmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden TİKAD'ın projesinin tanıtım programına dair yaptığı paylaşımdaki açıklamalarında, bazı hikayelerin kelimelerle değil, ilmeklerle yazıldığını ifade etti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da kadınların emeğiyle dokunan motiflerin, binlerce yıllık bir kültürü, sabrı ve umudu yansıttığını vurguladı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye İş Kadınları Derneğinin 'Hayata Bağlayan İlmekler' projesi, deprem bölgesindeki kadınlarımıza güç verirken, bir zanaati de geleceğe taşıyor. İlmek ilmek işlenen desenler, yaşanmışlıkların, yeniden ayağa kalkmanın ve dayanışmanın simgesi haline geliyor. Bu anlamlı projenin tanıtım programında sanat, moda ve iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Kadın emeğini yücelten, kültürel mirasımızı geleceğe taşıyan TİKAD ailesini gönülden tebrik ediyorum."