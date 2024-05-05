Emine Erdoğan, "Dünya Ebeler Günü"nü kutladı: "Doğumun mucize tanıkları ebelerimize teşekkürler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla duygusal bir mesaj paylaştı. Paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ebelerin yaşamın bir mucizesi olan doğuma tanıklık ettiklerini ve büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

Emine Erdoğan, ebelerin, yeni doğan hayatların sağlığı için önemli bir rol üstlendiğini belirterek, bu kutsal mesleğin mensuplarını tebrik etti.