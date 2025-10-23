Emine Erdoğan, Maskat'ta Umman Ulusal Müzesi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Maskat'ta Umman Ulusal Müzesi'ni ziyaret ederek 7 binden fazla eseri inceledi; müze müdürü Zainab Al Wuhaibi tarafından karşılandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:15
Emine Erdoğan, Maskat'ta Umman Ulusal Müzesi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Maskat'ta Umman Ulusal Müzesi'ni ziyaret etti

Ziyaret ve incelemeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Maskat programı kapsamında Umman Ulusal Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyarete, müze müdürü Zainab Al Wuhaibi tarafından karşılanarak başlayan Emine Erdoğan, ülkenin en önemli kültürel mekanlarından olan ve 7 binden fazla eser'in sergilendiği müzeyi gezdi.

Emine Erdoğan, müzede Umman Yarımadası'nda insan yerleşiminin en eski kanıtlarından günümüze uzanan kültürel miras öğelerini yakından inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelediği galeriler arasında "Toprak ve İnsan", "Denizcilik Tarihi", "Silahlar ve Zırhlar", "Medeniyetin Oluşumu" ve "Para Birimleri Zaman Çizelgesi" yer aldı.

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Umman'ın başkenti Maskat'ta, ülkenin tarihini, denizcilik geleneğini, arkeolojik mirasını ve zanaatkarlık kültürünü bütüncül bir yaklaşımla yaşatan Ulusal Müze'yi ziyaret ettim. Mimarisi ve seçkin eserleriyle ülkenin kimliğini derinlikli bir bakışla ortaya koyuyor. Kültürel mirası koruyan bu nadide yapının, bir ilham kaynağı olarak geleceğe taşınmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'ye ziyarette...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'ye ziyarette bulundu. Emine Erdoğan, "Toprak ve İnsan", "Denizcilik Tarihi", "Silahlar ve Zırhlar", "Medeniyetin Oluşumu" ve "Para Birimleri Zaman Çizelgesi" gibi isimleri olan galerilerde sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'ye ziyarette...

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da O3'te 3 Araçlı Zincirleme Kaza, Trafik Yoğunluğu Oluştu
2
Yusuf Eker'in 'Direniş' Klipleriyle Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekiyor
3
Sancaktepe'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Öldü, Zanlı Mahir G. Yakalandı
4
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Erzincan'da 'Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu' başladı
6
Gökçeada'da Kuvvetli Sağanak: 5 Bölgeye Heyelan, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde