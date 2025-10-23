Emine Erdoğan, Maskat'ta Umman Ulusal Müzesi'ni ziyaret etti

Ziyaret ve incelemeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Maskat programı kapsamında Umman Ulusal Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyarete, müze müdürü Zainab Al Wuhaibi tarafından karşılanarak başlayan Emine Erdoğan, ülkenin en önemli kültürel mekanlarından olan ve 7 binden fazla eser'in sergilendiği müzeyi gezdi.

Emine Erdoğan, müzede Umman Yarımadası'nda insan yerleşiminin en eski kanıtlarından günümüze uzanan kültürel miras öğelerini yakından inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

İncelediği galeriler arasında "Toprak ve İnsan", "Denizcilik Tarihi", "Silahlar ve Zırhlar", "Medeniyetin Oluşumu" ve "Para Birimleri Zaman Çizelgesi" yer aldı.

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Umman'ın başkenti Maskat'ta, ülkenin tarihini, denizcilik geleneğini, arkeolojik mirasını ve zanaatkarlık kültürünü bütüncül bir yaklaşımla yaşatan Ulusal Müze'yi ziyaret ettim. Mimarisi ve seçkin eserleriyle ülkenin kimliğini derinlikli bir bakışla ortaya koyuyor. Kültürel mirası koruyan bu nadide yapının, bir ilham kaynağı olarak geleceğe taşınmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Umman'daki Ulusal Müze'ye ziyarette bulundu. Emine Erdoğan, "Toprak ve İnsan", "Denizcilik Tarihi", "Silahlar ve Zırhlar", "Medeniyetin Oluşumu" ve "Para Birimleri Zaman Çizelgesi" gibi isimleri olan galerilerde sergilenen eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.