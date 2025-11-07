Emirdağ Fen Lisesi’nde 'Arabaşı Çorbası' Etkinliği

Pansiyondaki öğrencilere yöresel lezzet ve kültür tanıtıldı

Emirdağ Fen Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilere, Emirdağ’ın köklü kültürel değerlerinden biri olan 'Arabaşı Çorbası' tanıtıldı. Etkinlikte çorbanın yapılışı, tarihi ve yöresel önemi hakkında bilgiler verildi.

Program, okul yönetiminin öncülüğünde düzenlendi ve öğrenciler hem bilgilendirildi hem de çorbanın tadına bakma fırsatı buldu. Etkinlik süresince hazırlık aşaması öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi ve yerel kültürün genç kuşaklara aktarılması amaçlandı.

Okul Müdürü Celil Sağlam, ‘’Öğrencilerin yerel kültürü tanımasının ve yöresel lezzetlere sahip çıkması önemlidir. Etkinlikte öğrenciler, anlatımın ardından hep birlikte ‘Arabaşı Çorbası’nın tadına baktı. Çorbanın hazırlanış süreci öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik boyunca öğrenciler, hem yeni bir lezzetle tanışmanın hem de kültürel mirası yakından tanımanın mutluluğunu yaşadı. Okul yönetimi olarak bu tür etkinliklerle yerel kültürün genç kuşaklara aktarılmasını hedefledik. ‘Arabaşı Çorbası’nın Emirdağ ve çevresinde kış aylarının vazgeçilmez geleneğidir. Etkinliğe öğretmenler ve pansiyon görevlileri de katılım gösterdi. Etkinlik, Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz’in desteğiyle gerçekleştirildi’’ dedi.

