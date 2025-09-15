Emmy Ödüllü Hannah Einbinder'den 'Filistin'e Özgürlük' Çağrısı

77. Primetime Emmy töreninde ödül alan Hannah Einbinder, konuşmasını "Filistin'e özgürlük" çağrısıyla bitirdi ve Artist4Ceasefire broşunu taşıdı.

Törende öne çıkan isimler ve ödüller

Los Angeles'ta düzenlenen 77. Primetime Emmy Ödülleri töreninde kazananlar Peacock Tiyatrosu'nda açıklandı. "Televizyon dünyasının oscarları" olarak anılan törende, Netflix yapımı "Adolescence" adlı mini dizi birçok dalda ödüle layık görüldü.

Dizideki rolüyle ödül kazanan 15 yaşındaki Owen Cooper, törenin en genç Emmy sahibi oldu. Ancak gecenin en çok konuşulan anlarından biri, yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Hannah Einbinder'ın sahne konuşmasıydı.

Einbinder'in konuşması ve çıkış mesajı

Tören sırasında ödülünü alırken politik mesajlar da veren Einbinder, konuşmasını "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)." sözleriyle tamamladı.

Ödül sonrası salondışında yaptığı açıklamada Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır." ifadelerini kullandı.

Yakasında Artist4Ceasefire hareketinin broşunu taşıyan aktris, Gazze'deki Filistinlilere yardım eden arkadaşlarının bulunduğunu ve yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara karşı tepki göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Sanatçılar arasındaki ortak duruş

Dünya çapında birçok ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcının imzaladığı ortak metinde, Filistin halkına karşı işlenen suçlara karıştığı ileri sürülen İsrailli sinema kurumlarıyla (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri belirtildi. Metni ilk yayımlandığı 8 Eylül'de Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon gibi isimlerle birlikte yönetenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi yönetmenlerin de imzaladığı; başlangıçta 1300'ün üzerinde imza aldığı, kısa sürede ise 4 binden fazla kişiye ulaştığı açıklandı.

Einbinder'in tören sırasındaki çıkışı ve sonrasında yapılan açıklamalar, ödül gecesinin tartışılan konularından biri olarak gündemde kaldı.

