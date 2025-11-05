EMYO Mezunu Şef Ali Murat Soylu, Anadolu Üniversitesi'ni Dünya Sahnesinde Temsil Ediyor

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:36
Ali Murat Soylu, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) Aşçılık Programı mezunu olarak uluslararası gastronomi dünyasında adından söz ettiriyor. Eğitimini sanatsal ve kültürel bir perspektifle birleştiren Soylu, uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor.

Fulbright ile Chicago'da uzmanlık

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen prestijli Fulbright bursunu kazanan Soylu, Chicago’da 1 yıl boyunca gastronomi ve restoran yönetimi üzerine uzmanlık eğitimleri aldı. Bu deneyim, onun mutfağa bakışını teknik üretimin ötesine taşıyarak yemekleri kültürel ve duygusal bir ifade aracına dönüştürmesini sağladı.

'Four Humors' konsepti ve ödüller

Soylu’nun uluslararası alanda öne çıkan 'Four Humors' adlı gastronomi konsepti, antik tıp felsefesindeki dört mizaç teorisini modern Türk mutfağıyla harmanlıyor. Her tabak, bir duygu, ruh hâli veya insani deneyimi temsil ederek yemeği bir anlatı ve sanatsal ifade biçimine dönüştürüyor. Genç şef, bu yaklaşımıyla geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü Oxford Food Symposium’da ’Genç Şef Ödülü’ne layık görüldü.

Gastromi ve sanatın kesişiminde yeni vizyon

Ali Murat Soylu’nun vizyonu, yemek ile sanatı bir araya getiren çok disiplinli bir gastronomi-sanat galerisi kurmak. Bu galeride sanatçıların eserlerinden ilham alan menülerle tat, renk ve duygu arasında yeni bağlar kurulması hedefleniyor.

Anadolu Üniversitesi'ni uluslararası platformda temsil ediyor

Yeni kültürler keşfetmeye ve farklı lezzet profilleri denemeye devam eden Soylu, Anadolu Üniversitesi’nde aldığı temel eğitimin kendisine hem teknik hem de kültürel bakış açısı kazandırdığını vurguluyor. Genç şef, uluslararası gastronomi sahnesinde Türkiye’yi ve Anadolu Üniversitesi’ni temsil etmeye devam ediyor.

