DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.325.282,67 0,02%

Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, Çadlı Savaş Muhabiri Tabo'yu Ağırladı

Büyükelçi Cem Utkan, Anadolu Ajansı'nın savaş muhabirliği eğitimini tamamlayan Tabo'yu kabul etti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 23:53
Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, Çadlı Savaş Muhabiri Tabo'yu Ağırladı

Encemine Büyükelçisi Cem Utkan İle Tabo'nun Buluşması

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği savaş muhabirliği eğitimini başarıyla tamamlayan, Çadlı gazeteci Tabo'yu kabul etti.

Eğitimin Önemi

Bu eğitim programı, savaş bölgelerinde gazetecilerin karşılaşabileceği zorlukları ve bu süreçte nasıl daha etkin bir şekilde çalışabileceklerini öğretmeyi amaçlıyor.

Tabo’nun Başarısı

Çadlı muhabir Tabo, eğitim sonrası elde ettiği bilgi ve deneyimle mesleğinde daha yetkin bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

Savaş Muhabirliği Eğitim Programı

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen bu program, Africa'nın farklı bölgelerindeki muhabirler için önem taşıyor. Gazetecilerin profesyonelliklerini artırmayı ve güvenliklerini sağlamak amacıyla tasarlandı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
19 Ekim 2024 Gündem Özeti
2
İzmir'de Dere Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
3
Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde Sanat ve Adalet Teması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Şansölyesi Scholz ile Görüşecek
5
Batı Şeria'da Filistinlilerden Yahya Sinvar İçin Protesto
6
BM Özel Raportörleri: İsrail Gazze'de Soykırım Uyguluyor
7
Kayseri'de Yıpranan Türk Bayrağına Sahip Çıkan Çocuğa Hediye Verildi

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor