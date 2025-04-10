Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan TBMM'de Çarpıcı Açıklamalar

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, TBMM'de Türkiye'nin Düşüncelerini Paylaştı
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye'nin Endonezyalılar için taşıdığı anlamı vurgularken, "Endonezyalılar için Türkiye en büyük Müslüman medeniyet." ifadesini kullandı. Resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Subianto, konuşmasında yalnızca Endonezya Cumhurbaşkanı olarak değil, aynı zamanda "en iyi arkadaş ve kardeş" olarak Türkiye'de bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin tarihine ve halkının mücadelesine aşina olduğunu belirten Subianto, "Endonezyalılar için Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olarak büyük bir önem taşımaktadır." şeklinde konuştu. Subianto, ülkesinin Batılı emperyalistler tarafından hedef alındığı dönemde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Endonezya'ya askeri alanda sunduğu desteği hatırlatarak, tarihi bağların önemine dikkat çekti. Bugün dünya genelinde büyük ülkelerin daha zayıf ülkelere zulmettiğine değinen Subianto, Türkiye'nin Filistinlileri savunma konusundaki duruşunun güçlü olduğuna inandıklarını vurguladı. Konuşmasında, "Gazzeliler ölürken birçok ülkenin bu durumu görmezden geldiğini" belirten Subianto, Türkiye ile birlikte adalet ve doğruluk mücadelesi vermek istediklerini vurguladı. Türk tarihine duyduğu hayranlığı dile getiren Subianto, "Türk tarihi bana ilham veriyor. Gençliğimde en çok hayranlık duyduğum figürlerden biri Mustafa Kemal Atatürk idi. Ofisinde ve evinde Atatürk'ün heykelinin bulunduğunu belirtti. Bu konuşma, Türkiye ile Endonezya arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Subianto’nun ifadeleri, iki ülkenin sosyal ve kültürel bağlarını derinleştirme çabasını yansıtmakta. (Sürecek) Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.
Arkadaşlık ve Kardeşlik Vurgusu
Osmanlı Desteği
Adalet Çağrısı
Türk Tarihine Hayranlık
Cumhurbaşkanı Subianto, konuşmasında yalnızca Endonezya Cumhurbaşkanı olarak değil, aynı zamanda "en iyi arkadaş ve kardeş" olarak Türkiye'de bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin tarihine ve halkının mücadelesine aşina olduğunu belirten Subianto, "Endonezyalılar için Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olarak büyük bir önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.
Subianto, ülkesinin Batılı emperyalistler tarafından hedef alındığı dönemde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Endonezya'ya askeri alanda sunduğu desteği hatırlatarak, tarihi bağların önemine dikkat çekti.
Bugün dünya genelinde büyük ülkelerin daha zayıf ülkelere zulmettiğine değinen Subianto, Türkiye'nin Filistinlileri savunma konusundaki duruşunun güçlü olduğuna inandıklarını vurguladı. Konuşmasında, "Gazzeliler ölürken birçok ülkenin bu durumu görmezden geldiğini" belirten Subianto, Türkiye ile birlikte adalet ve doğruluk mücadelesi vermek istediklerini vurguladı.
Türk tarihine duyduğu hayranlığı dile getiren Subianto, "Türk tarihi bana ilham veriyor. Gençliğimde en çok hayranlık duyduğum figürlerden biri Mustafa Kemal Atatürk idi. Ofisinde ve evinde Atatürk'ün heykelinin bulunduğunu belirtti.
Bu konuşma, Türkiye ile Endonezya arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Subianto’nun ifadeleri, iki ülkenin sosyal ve kültürel bağlarını derinleştirme çabasını yansıtmakta.
(Sürecek)
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.