Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'dan TBMM'de Çarpıcı Açıklamalar

Arkadaşlık ve Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Subianto, konuşmasında yalnızca Endonezya Cumhurbaşkanı olarak değil, aynı zamanda "en iyi arkadaş ve kardeş" olarak Türkiye'de bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin tarihine ve halkının mücadelesine aşina olduğunu belirten Subianto, "Endonezyalılar için Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olarak büyük bir önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Osmanlı Desteği

Subianto, ülkesinin Batılı emperyalistler tarafından hedef alındığı dönemde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Endonezya'ya askeri alanda sunduğu desteği hatırlatarak, tarihi bağların önemine dikkat çekti.

Adalet Çağrısı

Bugün dünya genelinde büyük ülkelerin daha zayıf ülkelere zulmettiğine değinen Subianto, Türkiye'nin Filistinlileri savunma konusundaki duruşunun güçlü olduğuna inandıklarını vurguladı. Konuşmasında, "Gazzeliler ölürken birçok ülkenin bu durumu görmezden geldiğini" belirten Subianto, Türkiye ile birlikte adalet ve doğruluk mücadelesi vermek istediklerini vurguladı.

Türk Tarihine Hayranlık

Türk tarihine duyduğu hayranlığı dile getiren Subianto, "Türk tarihi bana ilham veriyor. Gençliğimde en çok hayranlık duyduğum figürlerden biri Mustafa Kemal Atatürk idi. Ofisinde ve evinde Atatürk'ün heykelinin bulunduğunu belirtti.

Bu konuşma, Türkiye ile Endonezya arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Subianto’nun ifadeleri, iki ülkenin sosyal ve kültürel bağlarını derinleştirme çabasını yansıtmakta.

(Sürecek)

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap etti.