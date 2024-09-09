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Endonezya'da Yolcu Uçağı Pistten Çıktı: Yaralılar Var

Endonezya'da bir yolcu uçağının pistten çıkması sonucu bazı yolcular yaralandı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:50
Endonezya'da Yolcu Uçağı Pistten Çıktı: Yaralılar Var

Endonezya'da Yolcu Uçağı Sorun Yaşadı

Endonezya'nın Papua bölgesinde bir yolcu uçağının kontrolünü kaybederek pistten çıkması sonucu yaralanmalar meydana geldi.

Olayın Detayları

Yerel haber kaynaklarına göre, Trigana Havayolları'na ait ATR-42 tipi yolcu uçağı, Papua eyaletinden havalanmasının ardından pistten çıkarak yaklaşık 20 metre sürdü.

Yetkililerden Açıklama

Havayolu yetkilisi Lalu Yuniza, durumu değerlendirdi ve "Pilot ile iletişim halindeyiz ve uçağın nasıl savrulduğuna dair bilgi bekliyoruz" dedi. Ayrıca, uçağın büyük hasar gördüğünü de sözlerine ekledi.

Olayla ilgili yapılan ilk incelemelere göre, 40'tan fazla yolcu taşıyan uçağın pistten çıkmasının ardından bazı yolcular yaralanmış durumda. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

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