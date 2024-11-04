Endonezya ve Rusya'nın İlk Ortak Deniz Tatbikatı

Endonezya ve Rusya'nın Ortak Deniz Tatbikatı Başladı

Endonezya ile Rusya, 4-8 Kasım tarihleri arasında Java Denizi'nde ilk ortak deniz tatbikatına adım attı. Antara News haber ajansının haberine göre, bu tatbikatın adı "2024 Orruda Ortak Tatbikatı" olarak belirlendi.

Tatbikata Katılan Unsurlar

Yetkililer, tatbikat kapsamında Rus donanmasına ait dört savaş gemisinin Java Denizi'ne demir attığını açıkladı. Ayrıca, tatbikata bir helikopter ve bir kurtarma römorkunun da katılacağı bildirildi.

Endonezya'nın Katılımı

Endonezya, tatbikata iki savaş gemisi ve bir anti-denizaltı helikopteri ile katılacaktır. Bu tatbikat, iki ülke arasındaki donanma ilişkilerinin ne kadar sağlam olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tarihsel Bağlantı

Açıklamada, bu ortak tatbikatın, Endonezya ve Rusya'nın 2018'de gerçekleştirdiği "donanmalar arası görüşme" sonrasında bir devam niteliği taşıdığı ifade edildi. Bu gelişmeler, iki ülkenin askeri işbirliklerini arttırma yönündeki kararlılığını göstermektedir.