Engelsiz Gazze'de Sanatla Protez Desteği

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) ve ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği tarafından başlatılan Engelsiz Gazze projesi kapsamında Hacı Bayram Veli Camii avlusunda sanatla dayanışma etkinliği düzenlendi.

Atölyeler ve amaç

Etkinlikte ebru, kaligrafi, resim ve grafiti gibi farklı sanat dallarında atölyeler gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilecek bağış gelirleri, Gazze'de uzuv kaybı yaşayanlara ortez ve protez desteği sağlamak için kullanılacak.

Gönüllüler ve destek

AID Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Fatih Bünyamin Çiğdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada projenin gönüllülerle yürütüldüğünü belirtti. Çiğdem, "Çeşitli alanlarda sanat etkinliği düzenliyoruz. Buradan elde edilen gelirleri de yine Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimize ortez ve protez uzvu olarak aktarmış olacağız." dedi.

Projenin gelişimi ve bağışlar

Projenin büyümesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Zeynep Dila Engin'in rolünü aktaran Çiğdem, Zeynep'in "Gazze'deki kardeşlerimize protez yaptırmak istiyoruz" sözünün ardından projenin çeşitli etkinlikler, çevrim içi müzayedeler ve farkındalık eğitimleriyle genişlediğini kaydetti. Bugüne kadar 80'e yakın sanatçının 300'e yakın eser bağışladığını ve elde edilen gelirin partner kurumlar aracılığıyla Gazzelilere yönelik protez hizmetlerinde kullanıldığını söyledi. Çiğdem emeği geçen ve bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Genç girişimci Zeynep ve elde edilen sonuçlar

Zeynep Dila Engin etkinliğin çıkış noktasını, arkadaşlarıyla metro çıkışlarında bileklik satmaya karar vermeleriyle anlattı. Sosyal medyada AID'i görünce onlara e-posta attığını belirten Zeynep, "Ailemin de desteğiyle proje proteze yöneldi tamamıyla ve bu şekilde de ilerlemeye devam edecek inşallah. Şu ana kadar 10 kişiye protez desteği sağladık. Cemal Toy'un ve diğer sanatçıların bağışlamış olduğu resimlerin müzayedesini yaptık. Bunun gibi birçok kermes ve etkinlik düzenledik." dedi.

