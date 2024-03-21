EPDK Duyurdu: “Artık güvence bedeli alınmayacak”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yeni bir güncelleme duyurusunda bulundu. Yapılan duyuruya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan elektrik faturası desteği almakta olan vatandaşlar, elektrik aboneliği için güvence bedeli ödemeyecek.

Kurum tarafından yapılan duyuruda, elektrik desteği almakta olan 3 milyon 721 bin vatandaşın, elektrik abonelikleri süresince güvence bedeli ödemeyeceği ifade edildi. Normal şartlarda güvence bedeli, hanede tüketilen elektrik miktarına göre 681 TL ile 1634 TL arasında değişiklik gösterebiliyor.