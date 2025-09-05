DOLAR
41,25 -0,22%
EURO
48,38 -0,56%
ALTIN
4.766,41 -1,61%
BITCOIN
4.572.659,95 -0,45%

Erakçi: Batı İsrail'in Dimona'daki Nükleer Genişlemesini Görmezden Geliyor

Abbas Erakçi, Batı ülkelerinin Dimona'daki İsrail nükleer tesisine ve Gazze'deki saldırganlığa sessiz kalmasını sert dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:34
Erakçi: Batı İsrail'in Dimona'daki Nükleer Genişlemesini Görmezden Geliyor

Erakçi: Batı İsrail'in Dimona'daki Nükleer Genişlemesini Görmezden Geliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve Avrupa ülkelerini, Gazze'de soykırım ve bölgedeki saldırganlık sürerken İsrail'in nükleer cephaneliğini görmezden gelmekle eleştirdi.

Erakçi'nin Paylaşımı

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dimona'daki nükleer tesisteki yeni inşa çalışmalarına dair uydu görüntüleriyle ilgili haberin ekran görüntüsünü paylaştı.

Mesajında Batı'nın İran'ın nükleer programına yönelik tutumunu 'saçmalık' olarak nitelendiren Erakçi, şunları kaydetti: 'Onlara göre mesele, atom silahı cephaneliklerinin varlığı veya genişlemesi değil. Barışçıl nükleer programlara sahip olsa bile bilimsel olarak kimin ilerleyebileceği meselesi.'

Erakçi, bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülkenin İsrail olduğuna dikkat çekerek devam etti: 'Bu nedenle, Batı'nın, bölgemizdeki tek nükleer silah cephaneliğine sahip soykırımcı müttefiklerinin (İsrail) elindeki nükleer silahların genişlemesi konusunda sağır edici bir sessizlik içinde olması şaşırtıcı değil. E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) ve ABD inkar ediyor olabilir ancak sessizlikleri, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi hakkında herhangi bir şey söylemenin güvenilirliğini ortadan kaldırıyor.'

Uluslararası Çerçeve ve Denetim

Erakçi, açıklamasında ayrıca, E3 ve ABD'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT)'ne taraf olan İran'ın nükleer programını tehdit olarak gördüğünü, ancak aynı zamanda Gazze'de soykırım ve bölgedeki saldırganlığı sürdüren İsrail'in nükleer kapasitesine yönelik bir değerlendirme yapmadıklarını vurguladı.

İsrail'in UAEA'nın (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması'nı kabul etmediği ve NPT'ye taraf olmadığı hatırlatıldı.

Erakçi'nin sözleri, Batı'nın nükleer denetim ve çifte standart eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
Şen: Türkiye Yüzyılı'nın Tacı 'Terörsüz Türkiye' Olacak
3
Bursa'da Karavandan Kamyona Sıçrayan Yangın Söndürüldü
4
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile AB Temsilcisi Kallas Doha'da Gazze için Ateşkes Çağrısı
5
Yılmaz Tunç Hakkari'de: Terörsüz Türkiye ile İstihdam ve Turizm Hedefi
6
Netanyahu Mısır'ı Hedef Aldı: Gazze'den 'Gönüllü Göç' Tartışması
7
Ürdün: Netanyahu'nun Gazze'den Filistinlilerin Göçe Zorlanması Uluslararası Hukuk İhlali

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire