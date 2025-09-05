Erakçi: Batı İsrail'in Dimona'daki Nükleer Genişlemesini Görmezden Geliyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve Avrupa ülkelerini, Gazze'de soykırım ve bölgedeki saldırganlık sürerken İsrail'in nükleer cephaneliğini görmezden gelmekle eleştirdi.

Erakçi'nin Paylaşımı

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dimona'daki nükleer tesisteki yeni inşa çalışmalarına dair uydu görüntüleriyle ilgili haberin ekran görüntüsünü paylaştı.

Mesajında Batı'nın İran'ın nükleer programına yönelik tutumunu 'saçmalık' olarak nitelendiren Erakçi, şunları kaydetti: 'Onlara göre mesele, atom silahı cephaneliklerinin varlığı veya genişlemesi değil. Barışçıl nükleer programlara sahip olsa bile bilimsel olarak kimin ilerleyebileceği meselesi.'

Erakçi, bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülkenin İsrail olduğuna dikkat çekerek devam etti: 'Bu nedenle, Batı'nın, bölgemizdeki tek nükleer silah cephaneliğine sahip soykırımcı müttefiklerinin (İsrail) elindeki nükleer silahların genişlemesi konusunda sağır edici bir sessizlik içinde olması şaşırtıcı değil. E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) ve ABD inkar ediyor olabilir ancak sessizlikleri, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi hakkında herhangi bir şey söylemenin güvenilirliğini ortadan kaldırıyor.'

Uluslararası Çerçeve ve Denetim

Erakçi, açıklamasında ayrıca, E3 ve ABD'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT)'ne taraf olan İran'ın nükleer programını tehdit olarak gördüğünü, ancak aynı zamanda Gazze'de soykırım ve bölgedeki saldırganlığı sürdüren İsrail'in nükleer kapasitesine yönelik bir değerlendirme yapmadıklarını vurguladı.

İsrail'in UAEA'nın (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması'nı kabul etmediği ve NPT'ye taraf olmadığı hatırlatıldı.

Erakçi'nin sözleri, Batı'nın nükleer denetim ve çifte standart eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.