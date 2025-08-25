DOLAR
Erakçi'den İİT'de Çağrı: Gazze için Harekete Geçin

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:40
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, Türkiye'nin başkanlığında düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısında konuştu. Toplantıda, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları ve sivillere karşı işlenen ihlaller ele alındı.

Erakçi'nin değerlendirmeleri

Erakçi, Filistin halkının Gazze'de İsrail eliyle sistematik olarak katledildiğini ve saldırıların "soykırımın bütün izlerini taşıdığını" belirtti. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze faciasının sadece Müslümanları ilgilendirmediğini unutmayalım. Bu, küresel vicdan için bir sınavdır. Bu nedenle, din veya coğrafyadan bağımsız olarak tüm milletleri insanlık, adalet ve onurdan, yani tarihin doğru tarafında durmaya çağırıyoruz. Tarih gecikmeyi affetmez, şimdi Gazze için harekete geçme zamanı."

Erakçi ayrıca, "Tarih bize şunu soracak: Gazze boğulurken Müslüman dünyası tek ses miydi? Harekete geçtik mi yoksa başkalarının harekete geçip bizim adımıza karar vermesini mi bekledik? Bugün, boş kınamalar ve eylemsizlikler işe yaramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Atılması gereken adımlar ve uluslararası sorumluluk

İsrail'in durdurulması için yapılması gerekenleri sıralayan Erakçi, "Yaptırımlar, boykotlar veya koordineli uluslararası baskılar dahil olmak üzere tüm siyasi, ekonomik ve hukuki araçlar harekete geçirilmeli" dedi. Ayrıca, "Filistin'de savaş suçları ve soykırıma karışan veya bunlara olanak sağlayan herkese karşı her düzeyde, her mahkemede hesap sorulmalı" çağrısında bulundu.

Erakçi, Gaza'daki saldırganlarla ilişkilerin kesilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Gazze'deki kardeşlerimizin 'Büyük İsrail' gibi gülünç bir hayal besleyen katilleriyle derhal tüm ilişkiler kesilmeli." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ayrıca, işgalci rejimi silahlandıran ve uluslararası kınamadan koruyan hükümetlerin sorumluluğuna dikkat çeken Erakçi, "Suç karşısında tarafsızlık, tarafsızlık değildir." değerlendirmesinde bulundu.

