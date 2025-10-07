Erakçi'den Trump'a: Nükleer Krizde Müzakere Dışında Çözüm Yok

İran Dışişleri Bakanı sosyal medyadan yanıt verdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın nükleer programına yönelik açıklamalarına yanıt vererek, 'yanlış hesaplamalarda ısrar etmenin hiçbir sorunu çözmeyeceğini' ve 'müzakere yoluyla çözüme ulaşmaktan başka seçenek olmadığını' vurguladı.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın açıklamalarına ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın ABD'ye ulaşacak kıtalararası balistik füze kapasitesine sahip olduğu yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Haziran'da ABD ile yürütülen müzakere sürecine değinen Erakçi, dönemde 'Tahran'a sıfır nükleer silah talebi halinde anlaşma olacağını ancak sıfır zenginleştirme ısrarının ile hiçbir anlaşma olmayacağını' söylediğini hatırlattı. Ayrıca, 'ABD Başkanı, muhatabımız tarafından kaydedilen görüşmelerin tutanaklarına baksaydı, yeni ve tarihi bir İran nükleer anlaşmasını kutlamaya ne kadar yakın olduğumuzu görürdü' ifadelerine yer verdi.

Erakçi, Trump'a Irak savaşı üzerinden de uyarıda bulunarak, ABD'nin Irak'ın kitle imha silahlarını sakladığına dair hiçbir 'istihbarat' bulunmadığını hatırlattı ve bunun sonucunda 'ortada akıl almaz bir yıkım, binlerce ölü Amerikan askeri ve boşa giden 7 trilyon dolar Amerikan vergi mükellefi parası vardı' değerlendirmesinde bulundu. Bakan, ülkesinin nükleer silah üretme iddialarını da reddetti.

İsrail'in İran'ın nükleer silah geliştirmeye bir aylık mesafede olduğu yönündeki iddialara ilişkin Erakçi, 'İsrail'in İran'ın nükleer silah geliştirmeye bir aylık mesafede olduğu iddialarına dair hiçbir istihbarat olmadığını' savundu. Netanyahu'nun İran'ın ABD'yi vurabilecek füzeler geliştirdiği iddialarını da hedef alan Erakçi, 'İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının başarısızlığa uğramasının ardından, İsrail şimdi savunma yeteneklerimizi hayali bir tehdit haline getirmeye çalışıyor' dedi.

Erakçi, son olarak Trump'a doğrudan seslenerek, 'Müzakere yoluyla çözüme ulaşmaktan başka seçenek yok.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ise dünkü açıklamasında İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmeye başlaması halinde harekete geçeceklerini belirtmişti. Öte yandan, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde insanlığa karşı işlenen suçlardan tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Netanyahu da İran'ın ABD'yi vurabilecek füzeler geliştirdiğini iddia etmişti.