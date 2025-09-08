Erciş'te 2 Kardeşi Öldüren Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında

Van'ın Erciş ilçesinde 6 Eylül'de Van Yolu Caddesi'nde kafe işletmecisi Musa ve Mehmet Demir'in öldürüldüğü saldırıyla ilgili 7 şüpheli, güvenlik kamerası incelemesi sonrası yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 18:20
Erciş'te 2 Kardeşi Öldüren Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında

Erciş'te 2 Kardeşi Öldüren Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında

Olay ve soruşturma detayları

Van'ın Erciş ilçesinde, Van Yolu Caddesi'nde kafe işleten kardeşler Musa ve Mehmet Demir, 6 Eylül'de gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarının 22 saatlik kaydını titizlikle inceledi ve olayla ilişkili oldukları iddia edilen 7 şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı; işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor.

