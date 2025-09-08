Erciş'te 2 Kardeşi Öldüren Saldırı: 7 Şüpheli Gözaltında
Olay ve soruşturma detayları
Van'ın Erciş ilçesinde, Van Yolu Caddesi'nde kafe işleten kardeşler Musa ve Mehmet Demir, 6 Eylül'de gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarının 22 saatlik kaydını titizlikle inceledi ve olayla ilişkili oldukları iddia edilen 7 şüpheliyi tespit etti.
Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı; işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Soruşturma devam ediyor.