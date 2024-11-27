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Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 80 Santimetreye Ulaştı

Erciyes Kayak Merkezi, 80 santimetrelik kar kalınlığı ile Türkiye'deki en yüksek kar birikimine sahip. Diğer kayak merkezlerinin durumu da açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:29
Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 80 Santimetreye Ulaştı

Erciyes, Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Karı Barındırıyor

Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye genelindeki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip olarak dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Erciyes'te kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı.

Diğer Kayak Merkezlerinin Kar Durumu

Diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları şu şekildedir:

  • Palandöken: 70 cm
  • Kartalkaya: 70 cm
  • Keltepe: 60 cm
  • Palandöken 2: 55 cm
  • Çambaşı: 53 cm
  • Akdağ: 52 cm
  • Ergan: 48 cm
  • Zigana: 45 cm
  • Hakkari: 42 cm
  • Mersivan: 36 cm
  • Yıldıztepe: 33 cm
  • Ilgaz: 31 cm
  • Uludağ: 28 cm
  • Yıldız Dağı: 25 cm
  • Nemrut: 24 cm
  • Hazarbaba: 21 cm
  • Ovacık: 20 cm

Hava Durumu Tahminleri

Kayak merkezleri için yapılan hava sıcaklığı tahminleri de merak uyandırıyor:

  • Erciyes: En düşük -14°C, En yüksek -7°C
  • Palandöken: En düşük -11°C, En yüksek -5°C
  • Kartalkaya: En düşük -10°C, En yüksek -1°C
  • Keltepe: En düşük -9°C, En yüksek -5°C
  • Çambaşı: En düşük -7°C, En yüksek -2°C
  • Akdağ: En düşük -7°C, En yüksek -5°C
  • Ergan: En düşük -11°C, En yüksek -7°C
  • Zigana: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 1219 mm
  • Hakkari: En düşük -10°C, En yüksek -6°C
  • Mersivan: En düşük -5°C, En yüksek -1°C
  • Ilgaz: En düşük -11°C, En yüksek -3°C
  • Uludağ: Puslu, 60 mm
  • Yıldız Dağı: En düşük -6°C, En yüksek -4°C
  • Nemrut: En düşük -6°C, En yüksek -5°C
  • Hazarbaba: En düşük -10°C, En yüksek -7°C
  • Ovacık: En düşük -11°C, kar yağışlı

Kayak severler için bu yıl kayak sezonu oldukça verimli geçecek gibi görünüyor. Bu kış keyifli anlar yaşamak için kayak merkezlerini ziyaret etmek için en uygun zaman.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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