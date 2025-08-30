Erdoğan: 30 Ağustos Ebedi İstiklalimizin Tescilidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'un millet için taşıdığı derin anlamı vurguladı.

"30 Ağustos, yalnızca bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedi istiklalinin tescilidir"

Erdoğan, bu sözlerle 30 Ağustos'un yalnızca tarihsel bir dönüm noktası olmadığını; aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin ve varoluş kararlılığının simgesi olduğunu ifade etti.

30 Ağustos hatırlanırken, Cumhurbaşkanı'nın mesajı, birlik, dirlik ve bağımsızlık vurgusunu öne çıkardı.