Erdoğan: 30 Ağustos Ebedi İstiklalimizin Tescilidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'u milletin yeniden dirilişi, varoluş mücadelesi ve ebedi istiklalinin tescili olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'un millet için taşıdığı derin anlamı vurguladı.

"30 Ağustos, yalnızca bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedi istiklalinin tescilidir"

Erdoğan, bu sözlerle 30 Ağustos'un yalnızca tarihsel bir dönüm noktası olmadığını; aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin ve varoluş kararlılığının simgesi olduğunu ifade etti.

30 Ağustos hatırlanırken, Cumhurbaşkanı'nın mesajı, birlik, dirlik ve bağımsızlık vurgusunu öne çıkardı.

