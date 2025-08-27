Erdoğan: 50 Yıl Önce Hayal Olan İmkanları Mühendislerimiz Gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 50 yıl önce hayal bile edilemeyen imkanları, bugün kendi mühendislerimiz, işçilerimiz, evlatlarımız gerçeğe dönüştürüyor" dedi.

Erdoğan'ın bu ifadesi, kendi mühendislerimiz, işçilerimiz ve evlatlarımız üzerinden gerçekleşen dönüşüme dikkat çekiyor. Sözler, teknik kapasite ve insan kaynağının önemine vurgu yapıyor ve elde edilen ilerlemeyi öne çıkarıyor.

Bu açıklama, geçmişte mümkün görülmeyen olanakların bugün gerçekliğe dönüştüğünü gösteren güçlü bir değerlendirme olarak öne çıkıyor ve geleceğe yönelik güveni pekiştiriyor.