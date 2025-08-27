DOLAR
Erdoğan: 50 Yıl Önce Hayal Olan İmkanları Mühendislerimiz Gerçekleştiriyor

Erdoğan, 50 yıl önce hayal olan imkanların bugün kendi mühendislerimiz, işçilerimiz ve evlatlarımız tarafından gerçeğe dönüştürüldüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 50 yıl önce hayal bile edilemeyen imkanları, bugün kendi mühendislerimiz, işçilerimiz, evlatlarımız gerçeğe dönüştürüyor" dedi.

Erdoğan'ın bu ifadesi, kendi mühendislerimiz, işçilerimiz ve evlatlarımız üzerinden gerçekleşen dönüşüme dikkat çekiyor. Sözler, teknik kapasite ve insan kaynağının önemine vurgu yapıyor ve elde edilen ilerlemeyi öne çıkarıyor.

Bu açıklama, geçmişte mümkün görülmeyen olanakların bugün gerçekliğe dönüştüğünü gösteren güçlü bir değerlendirme olarak öne çıkıyor ve geleceğe yönelik güveni pekiştiriyor.

