Erdoğan: ABD ile Enerji, Siber ve Uzay İşbirliğinde İvme Bekliyoruz

Cumhurbaşkanı ilişkilerde yeni işbirliği alanlarına vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yürütülen ilişkilerde işbirliğinin genişlemesine ve hızlanmasına yönelik beklentisini dile getirdi.

"(ABD ile) Enerji, siber, uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerimizdeki ivmenin hızlanmasını bekliyoruz"

Enerji, siber ve uzay gibi stratejik alanlara işaret eden Erdoğan'ın açıklaması, iki ülke arasında kapsamlı bir işbirliği arayışına işaret ediyor.