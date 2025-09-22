Erdoğan: ABD ile Enerji, Siber ve Uzay İşbirliğinde İvme Bekliyoruz

Erdoğan, ABD ile enerji, siber ve uzay başta olmak üzere sektörlerde işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesini ve ilişkilerde ivme beklediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:04
Cumhurbaşkanı ilişkilerde yeni işbirliği alanlarına vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yürütülen ilişkilerde işbirliğinin genişlemesine ve hızlanmasına yönelik beklentisini dile getirdi.

"(ABD ile) Enerji, siber, uzay alanlarını kapsayan sektörlerde işbirliği fırsatlarını değerlendirerek ilişkilerimizdeki ivmenin hızlanmasını bekliyoruz"

Enerji, siber ve uzay gibi stratejik alanlara işaret eden Erdoğan'ın açıklaması, iki ülke arasında kapsamlı bir işbirliği arayışına işaret ediyor.

