Erdoğan açıkladı: Türk Dünyası Vizyon Belgesi ve 100 milyar dolarlık hedef

Erdoğan, Ankara'da Türk Dünyası Vizyon Belgesi'ni açıkladı; CHP'ye eleştiride bulundu ve dış ticarette orta vadede 60, uzun vadede 100 milyar dolar hedefini paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:51
Erdoğan açıkladı: Türk Dünyası Vizyon Belgesi ve 100 milyar dolarlık hedef

Erdoğan, Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin ayrıntılarını açıkladı

ANKARA- (İHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Vizyon Belgesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

"Tek parti zihniyetinin temsilcisi olan ve günümüzde de yerini koruyan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı ve yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir." diye konuşan Erdoğan, belgeyle ilgili açıklamalarına devam etti.

Erdoğan, "Türk devletleriyle dış ticaretimizi orta vadede 60 milyar dolara, uzun vadede 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer açıklamasında tarihsel sürece değinen Cumhurbaşkanı, "Son 2 asrımız sadece milletimiz için değil, bütün Türk dünyası için zorluklarla, sıkıntılarla, çileler ve işgallerle geçti." dedi.

Erdoğan, ayrıca "Türklerin birbiriyle kucaklaşmaması için tüm yollar denendi. Kimliğini savunan, değerlerini koruyan münevverler Turancılıkla suçlanarak ya sürgün edildi ya darağaçlarının kurbanı oldu." sözleriyle vurgularda bulundu.

Vizyonun öncelikleri

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında öne çıkan konular arasında dış ticaret hedefleri, Türk dünyasıyla ekonomik ve kültürel işbirliklerinin güçlendirilmesi ile geçmişte yaşanan bedellerin hatırlatılması yer aldı.

Erdoğan'ın paylaştığı belgeler ve hedefler, önümüzdeki dönemde Türk devletleriyle ilişkilerin ekonomi eksenli derinleştirilmesine işaret ediyor.

Kaynak: ANKARA- (İHA)

