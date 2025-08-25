DOLAR
41 0,35%
EURO
48 0,66%
ALTIN
4.446,7 -0,34%
BITCOIN
4.598.932,62 0,43%

Erdoğan, Bahçeli ile Ahlat'ta Görüştü

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 16:28
Erdoğan, Bahçeli ile Ahlat'ta Görüştü

Erdoğan, Bahçeli ile Ahlat'ta Görüştü

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinliğinde kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Ahlat'ta, Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşke çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara oyuncak verdi.

İLGİLİ HABERLER

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Fajon'dan Gazze çağrısı: Acil ve kalıcı ateşkes şart
3
CHP'den İstanbul Adalet Sarayı'nda İBB Soruşturmalarına Tepki
4
Bakan Yaşar Güler'den Ahlat Komando Taburuna Ziyaret
5
Antalya'da Telefonla Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
6
AJet'ten rekor: 24 Ağustos'ta 503 sefer, 88 bin 462 yolcu
7
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz Mesajı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan