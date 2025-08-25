Erdoğan, Bahçeli ile Ahlat'ta Görüştü

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinliğinde kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya geldi.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Ahlat'ta, Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerleşke çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara oyuncak verdi.