Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ili kapsayan yeni sosyal konut projesinin hazırlıklarının son aşamada olduğunu, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle detayların önümüzdeki ay paylaşılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:22
Geri sayım başladı: 81 ilde sosyal konut seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelinde 81 ili kapsayacak yeni bir sosyal konut hamlesinin hazırlıklarının sona ermek üzere olduğunu duyurdu. Projeyle ilgili tüm detayların önümüzdeki ay kamuoyuyla paylaşılacağı müjdesini verdi.

Proje detayları ve hedef kitle

Doha dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, çalışmanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ilerlediğini belirtti. Erdoğan, projenin özellikle dar gelirli vatandaşları hedeflediğini ve 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle çekirdek aileler ile yeni evli çiftlerin ihtiyaçlarını gözeteceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca, projenin hızlandırılması ve ülke geneline yayılması talimatını verdiğini ifade etti ve ilgili bakanlığın en kısa sürede açıklama yapacağını belirtti.

Öncelik Doğu ve Güneydoğu

Cumhurbaşkanı, uygulamanın sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, sosyo-ekonomik açıdan daha fazla desteğe ihtiyaç duyan bölgelere pozitif ayrımcılık yapılacağını açıkladı. Erdoğan, "Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz" sözleriyle bölgelere ağırlık verileceğini belirtti.

TOKİ sahada: Arazi, arsa ve maliyet çalışmaları

Erdoğan, geçmiş dönem üretimine ilişkin bilgi vererek, "AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar tam 1 milyon 704 bin konut ürettik" dedi. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konut yapımının devam ettiğini, ayrıca "11 ilde 450 bin konut inşa ederken" çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yeni proje kapsamında TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)'nın sahada olduğunu belirten Erdoğan, "Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

