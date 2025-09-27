Erdoğan'dan BM Genel Kurulu Tepkisi: 'Boş Koltuklara Konuştu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün BM Genel Kurulu'nda 'soykırım şebekesinin başı... boş koltuklara konuştu' diyerek sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı değerlendirmede Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmaya tepki gösterdi.

Erdoğan sözlerinde, "Dün soykırım şebekesinin başı, BM Genel Kurulu'nda yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı ve boş koltuklara konuştu" ifadesini kullandı.

BM Genel Kurulu, yalanları ve tehditleri ile boş koltuklara konuştu vurguları Erdoğan'ın açıklamasında ön plana çıktı.

