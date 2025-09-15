Erdoğan'dan Doha'da Yoğun Diplomasi: İİT ve Arap Ligi Zirvesinde Kritik Görüşmeler

Erdoğan'ın Doha'daki yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında birçok ülke lideriyle kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Zirve marjındaki temaslarda bölgesel güvenlik, insani yardım ve ikili iş birliği ön plana çıktı.

Somali ile dayanışma ve Gazze vurgusu

Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde Türkiye-Somali ilişkilerinin her geçen gün güçlendiğini belirtti. Erdoğan, Gazze'de ağırlaşan insani duruma dikkat çekerek Filistin'e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin ilk günden itibaren Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çaba gösterdiğini ifade etti.

Irak Başbakanı Sudani ile terör ve Kalkınma Yolu Projesi

Zirve kapsamında Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Görüşmede terörle mücadelede işbirliği ve Kalkınma Yolu Projesi ele alındı. Erdoğan, terörle mücadelede ortak çalışmanın süreceğini ve enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin kuvvetlendirilmesi için çalışıldığını vurguladı.

Suudi Veliaht Prens Selman ile bölgesel meseleler

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Erdoğan, Türkiye-Suudi ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri görüştü. Erdoğan, giderek yayılan İsrail saldırganlığının kabul edilemeyeceğini ve Israel'in yaptıklarının hukuk önünde hesabının sorulması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin, saldırganlığın hedefindeki ülkelerin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti ve Gazze'de acil ateşkes ile insani yardımların ulaştırılması için kararlı çabaların sürdürüleceğini ifade etti.

Suriye ile ilişkiler ve 10 Mart mutabakatı

Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Şara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi önem taşıdığını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye desteğini sürdüreceğini ve ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Suriye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG'nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemine dikkat çekti.

Katar ile dayanışma ve arabuluculuk vurgusu

Zirveye ev sahipliği yapan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşen Erdoğan, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının kabul edilemeyeceğini söyledi ve Türkiye'nin her zaman Katar'ın yanında olduğunu vurguladı. Erdoğan, saldırının barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını belirterek müzakerelerin devamının faydalı olduğunu ve Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına desteğini sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca Türkiye-Katar ilişkilerinin savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere her alanda geliştirileceğini kaydetti. Erdoğan, saldırıda şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Diğer kısa temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah başta olmak üzere zirveye katılan bazı liderlerle ayaküstü sohbet etti.