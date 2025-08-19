Erdoğan'dan El Pais Makalesi: 'Filistin İçin Tüm İmkanlarımızla Sahadayız'

Erdoğan'dan El Pais'e makale: Filistin için tüm imkanlarımızla sahadayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais için 'Sınırları Aşan Merhamet: Medeniyetler İttifakı ve İnsani Diplomasi' başlıklı bir makale kaleme aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından NSosyal'den yapılan açıklamada, makalenin İspanyolca olarak yayımlandığı ve Erdoğan'ın bu metni 19 Ağustos 'Dünya İnsani Yardım Günü' vesilesiyle kaleme aldığı bildirildi.

İnsani yardım yaklaşımı ve temel mesajlar

Erdoğan makalede, insani yardımın siyaset üstü bir vicdan meselesi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin mazlumun kimliği ve inancına bakmaksızın dünyanın dört bir yanına yardım eli uzattığını belirten Cumhurbaşkanı, bu yaklaşımı tarihî insani yardım geleneğinin bir yansıması olarak sundu.

Erdoğan, barış, güvenlik ve ortak refahın halklar arasında karşılıklı saygı, adalet ve samimiyete dayalı işbirliğiyle mümkün olacağını ifade etti. Türkiye ile İspanya'nın Akdeniz'in iki yakasında yer alan kadim dostlar ve güçlü medeniyet temsilcileri olduğunu; ekonomi, ticaret, enerji ve savunma sanayisi alanlarında yakalanan ivmenin Avrupa-Akdeniz istikrarı bakımından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye-İspanya işbirliği ve savunma ilişkileri

Erdoğan, 'İspanya, NATO'daki en güvenilir müttefiklerimizden biridir' diyerek Adana'da konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi'ni somut bir işbirliği örneği olarak gösterdi. Ayrıca İspanya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteğin ortak hedeflerin derinliğini yansıttığını belirtti.

Türkiye'nin küresel insani yardım faaliyetleri

Erdoğan, Türkiye'nin AFAD, TİKA, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla kriz anlarında olduğu kadar uzun vadeli kalkınma projelerinde de etkili olduğunu aktardı. Türkiye'nin Gazze, Suriye, Lübnan, Afrika, Asya, Balkanlar ve Latin Amerika'ya uzanan geniş coğrafyada uluslararası kuruluşlarla eşgüdüm halinde yardım çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

Makalesinde ayrıca 2016 İstanbul BM Dünya İnsani Zirvesi'ni Türkiye'nin insani yardımlardaki konumunun küresel teyidi olarak nitelendirdi. Kovid-19 salgını döneminde 160'tan fazla ülkeye aşı ve ilaç desteği sağlandığını hatırlattı.

Somali, Sudan, Rohingya ve diğer müdahaleler

Erdoğan, 2011 Mogadişu ziyaretiyle başlayan Somali'ye yönelik insani yardım seferberliğini ve kurulan sulama sistemleriyle sürdürülebilir kalkınmaya katkıyı örnek gösterdi. Sudan'da gıda, ilaç ve yangınla mücadele ekipmanları sağlandığını; Nyala'da TİKA katkılı Türk-Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önemli bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verdiğini belirtti.

Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Bangladeş'e sığınan Rohingyalara yönelik yardımlar ve 2017'den beri AFAD'ın yönettiği Cox's Bazar'daki Türk Sahra Hastanesi ile sağlık hizmetleri sunulduğunu; Afganistan'da 2022'den bu yana devam eden 'İyilik Trenleri' ile gıda, barınma ve tıbbi malzeme sevkiyatları yapıldığını hatırlattı.

Gazze ve Filistin vurgusu

Erdoğan, son dönemde İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikaları 'insanlık dışı kuşatma, aç bırakma ve toplu cezalandırma' şeklinde tanımladı. 7 Ekim'den bu yana 61 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kaldığını kaydederek bunun tarihe kara bir leke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Gazze'ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığı ve UNRWA'ya sağlanan destekle 40 milyon doları aşan bir seferberlik gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, 'Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkanlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz' ifadesini kullandı.

Erdoğan, 'Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel krizler, jeopolitik gerilimler ve çatışmalar insani yardım faaliyetlerimizi zorlaştırsa da ihtiyaç duyulan her coğrafyada bu çabalardan asla vazgeçmeyeceğiz' diyerek insani yardımın bir vicdan meselesi olduğuna vurgu yaptı.

Deprem yardımları ve İspanya'ya teşekkür

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından İspanya'dan gelen arama-kurtarma ekipleri ve Hatay Arsuz'da İspanya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından kurulan sahra hastanesinde görev yapan İspanyol sağlık personeline Erdoğan teşekkürlerini sundu. Erdoğan, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılaya oranla insani yardımda dünyanın en cömert ülkelerinden biri olduğunu ifade etti.

Akdeniz ortaklığı ve dayanışma mesajı

Son olarak Erdoğan, Türkiye ve İspanya'yı Akdeniz'in iki yakasında evrensel değerlere bağlı dost ve güçlü müttefikler olarak tanımladı. NATO çatısı altında yürütülen afet tatbikatları, düzensiz göçmenlere yapılan yardımlar ve zor zamanlarda verilen desteklerin iki ülke arasındaki dayanışmayı somutlaştırdığını belirtti. 'İnsani yardım engin bir empati ve insanlık bilincinden doğan en yüce diplomasi biçimidir' sözleriyle makaleyi sonlandırdı.

Öne çıkan veriler: 300 milyondan fazla insan temel ihtiyaçlardan yoksun; Gazze'ye 101 bin tondan fazla yardım; UNRWA desteği 40 milyon doları aşıyor; 7 Ekim'den bu yana 61 binden fazla hayatını kaybetti; 2 milyondan fazla insan evsiz.