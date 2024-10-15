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Erdoğan'dan Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in beceriksizliğine vurgu yaparak Filistin'deki trajediyi ve uluslararası toplumun sorumluluğunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:05
Erdoğan'dan Filistin'in Geleceği Konferansı'nda Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'in Geleceği Konferansı'ndaki Konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in Geleceği Konferansı’nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in kendi personelinin haklarını koruyamadığına dikkat çekerek, "Kendi personelinin hakkını korumayan bir Birleşmiş Milletler, başkalarının hakkını nasıl savunabilir?" şeklinde konuştu.

Nekbe'nin Acı Hatıraları

Erdoğan, 14 Mayıs 1948 tarihinde yaşanan Nekbe’nin Filistin halkı için bir felaket olduğunu vurguladı ve o dönemde İsrail güçlerinin yaptıklarını hatırlatarak, "İsrail, yaklaşık 1 milyon Filistinliyi sürgün ederek 675 köyü yok etti ve binlerce insanı öldürdü. Bugün hala evlerine dönmeyi bekleyen 6 milyondan fazla Filistinli mülteci var" dedi.

İsrail'in Ayrımcı Politikaları

İsrail’in ayrımcı politikalarına dikkat çeken Erdoğan, 2002’den beri yaşananların sadece Filistinlilerle sınırlı kalmadığını, Afrika kökenli Musevilerin de bu politikaların mağduru olduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze'nin uzun süredir abluka altında olduğunu hatırlatarak, "Dünyanın gözleri önünde Gazze, açık hava hapishanesine dönüştü" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Gelecek kış mevsiminin getireceği insani krize de değinen Erdoğan, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirttim. UNRWA'ya desteğin artırılması çok önemlidir" dedi.

Birleşmiş Milletler'e Eleştiriler

Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in tepkisizliğini eleştirerek, "Daimi üyelerden net bir tepki gelmemesi, en az saldırılar kadar vahim bir durumdur. Gözlerimizi kapatamayız; burada durmalıyız" şeklinde konuştu.

Sonuç

Konuşmasının sonunda, "Bütün bunlar insanlığın vicdanına bir saldırıdır. Gazze ve Lübnan'da yaşananlar, sadece bölgedeki masum halkı değil, insanlığın ortak tarihini de tehdit etmektedir" dedi.

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