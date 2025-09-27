Erdoğan'dan Futbol Federasyonu Açıklaması: Değerlendirme Sözü

Federasyonun duruşu vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki gelişmelerle ilgili olarak Futbol Federasyonu başkanının tutumuna dikkat çekti.

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Şu anda Futbol Federasyonu Başkanımız da bu konuyla ilgili duruşunu ortaya koydu. Biz de bunun değerlendirmesini mutlaka yapacağız."

Başkanın ortaya koyduğu duruşun takip edileceğini belirten Cumhurbaşkanı, konunun değerlendirilmesinin yapılacağını vurguladı.