Erdoğan'dan Futbol Federasyonu Açıklaması: Değerlendirme Sözü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futbol Federasyonu Başkanı'nın duruşuna dikkat çekip konunun değerlendirilmesinin mutlaka yapılacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:05
Erdoğan'dan Futbol Federasyonu Açıklaması: Değerlendirme Sözü

Erdoğan'dan Futbol Federasyonu Açıklaması: Değerlendirme Sözü

Federasyonun duruşu vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki gelişmelerle ilgili olarak Futbol Federasyonu başkanının tutumuna dikkat çekti.

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Şu anda Futbol Federasyonu Başkanımız da bu konuyla ilgili duruşunu ortaya koydu. Biz de bunun değerlendirmesini mutlaka yapacağız."

Başkanın ortaya koyduğu duruşun takip edileceğini belirten Cumhurbaşkanı, konunun değerlendirilmesinin yapılacağını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Minibüs Belediye Otobüsüne Çarptı: 25 Kişi Hafif Yaralandı
2
Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi İşlevini Yitirdi — Bosphorus Diplomasi Forumu
3
Abdulcelil Güven yeniden seçildi: Öz Finans İş İstanbul Anadolu Bölge Başkanı
4
Kan Kanserlerinde CAR-T ve Kök Hücreyle Uzayan Yaşam Süresi
5
Bakan Güler: Türk Donanması ve Milli Gemilerle Yeni Altın Çağa
6
Balıkesir Kepsut'ta kaza sonrası orman yangını — Havadan ve karadan müdahale
7
Tekin, Yarkadaş ve 4 Üyenin CHP'den İhraç Kararına Tepki

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı