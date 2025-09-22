Erdoğan'dan Gazze Çağrısı: Ateşkes, Engelsiz Yardım ve İsrail'in Çekilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Gazze için acil üç önceliği vurguladı.
Erdoğan'ın açıklaması
"Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor"
Erdoğan, ateşkes ilanı, Gazze'ye engelsiz insani yardım erişimi ve İsrail güçlerinin çekilmesi taleplerini öne çıkardı.
Bu açıklama, bölgedeki insani duruma acil müdahale çağrısı niteliği taşıyor.