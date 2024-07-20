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Erdoğan KKTC'de Miçotakis'e laf attı: Herhalde bize sataşmazsın!

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’inci yıl dönümü nedeniyle bu sabah Lefkoşa’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakarak anıt defterine not yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Kabine üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 12:06
Erdoğan KKTC'de Miçotakis'e laf attı: Herhalde bize sataşmazsın!

Bülent Ecevit’i, Necmettin Erbakan’ı, Alparslan Türkeş ile çeşitli siyasi isimlerin Kıbrıs Barış Harekatı’nın mimarı olduğunu söyleyen Erdoğan, tüm bu isimleri rahmetle andığını aktardı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile KKTC’nin sırt sırta olduğunu kaydetti. 

1963 ile 1974 yıllarında Kıbrıs Türklerinin adanın yüzde 3’lük kısmına hapsedildiğini anımsatan Erdoğan, hem dışlandıklarını hem de EOKA’nın saldırılarına maruz kaldıklarını belirtti. 1974 yılında ise Kıbrıs’ta Türk varlığına kasteden saldırılar olduğunu kaydetti. Tam 50 yıl önce bugün kahraman mehmetçiğin tarihi adım atttığını anımsattı. Ayrıca Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarını da burguladı. 

“Herhalde bize sataşmazsın” 

Adanın güneyinde Yunanistan’ın Kıbrıs adasının tek hakimi olduğuna inandığı “şımarık bir zihniyet” olduğunu söyleyen Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin güneye geçtiğinde saldırıya uğradığını belirtti. Yunanistan Savunma Bakanı’nın kötü açıklamalarda bulunduklarını kaydeden Erdoğan, Başkan Miçotakis ile bir araya geldiğinde ifade ettiklerini şöyle açıkladı: 

“Ayın 20’sinde biz Kuzey Kıbrıs’tayız, duydum ki sen de güneydesin, heralde bize sataşma yapmazsın…”

Bölgede devam eden çatışmaların güvenliği tehdit ettiğini belirten Erdoğan, çözüm yolunda uzatılan bir eli havada bırakmayacaklarını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın 2021’de ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunun önemine değinen Erdoğan, Kıbrıs Türk’ünün haklarının tescil edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere de müjdeli haberi verdi. Temmuz ayı itibarıyla KKTC vatandaşı olan öğrencilerinin Türk vatandaşları ile aynı katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödeyeceğini müjdeledi. 

Adada gösteri yapıldı! 

Öte yandan törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gövde gösterisi yapacağı da aktarıldı. Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu’nun 50 gemi eşliğinde Girne’de bir geçit töreni yapacağı öğrenildi. Ayrıca türk Yıldızları ile birlikte 4 tane F-16 savaş uçağı ile 2 Akıncı TİHA da Lefkoşa’da geçit töreninde uçacak. 

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