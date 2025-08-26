Erdoğan'dan Malazgirt'te Birlik ve Vefa Mesajı — 954. Yıl

Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 954. yılında birlik ve vefa mesajı verdi

Okçular Vakfı etkinliğinde tarih, iman ve millet vurgusu öne çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda yaptığı konuşmada, zafer ruhunun bugün de ayakta olduğunu vurguladı. Etkinlik, Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlendi.

Erdoğan, konuşmasında dün Ahlat'ta gençlerle bir araya geldiğini ve Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete hitap ettiğini hatırlatarak, "Bugün de sizlerle o müstesna zaferin 954. yıl dönümünde Malazgirt'teyiz." dedi ve alana akın eden katılımcılara teşekkür etti.

Erdoğan, kutlamanın anlam ve önemini aktarırken şu ifadeleri kullandı: "Malazgirt'te omuz omuza destan yazan kahramanların uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes değerler işte buradadır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Sünnisi ve Alevisi ile Anadolu'nun gönül harcını muhabbetle yoğuran kurucu irade bugün buradadır."

Zaferin ruhuna dair bir hatırlatma yaparak, o kutlu günde İslam coğrafyasındaki camilerde okunan hutbeyi de aktardı: "Allah'ım, İslam'ın sancağını yükselt ve Alparslan'a yardım et. Onun niyet ve azmini başarıyla neticelendir. O nasıl senin çağrına uyup dininin korunmasına rehavet göstermeden, emrine uymuş ve düşmanlarına bizzat karşı koyarak geceyi gündüze katmışsa, sen de ona zafer kısmet eyle. Dileklerinde ona yardımcı ol. Kaza ve kaderini onun için tecelli ettir."

Erdoğan, Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos günü cuma namazı sonrası ordusuna hitabettiği sözleri de aktardı: "Ey askerlerim ve komutanlarım, daha ne zamana kadar biz azınlıkta düşman çoğunlukta olmak üzere böyle bekleyeceğiz. Ben bizzat Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri bu saatte düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek, arzu ettiğimiz sonuç hasıl olacaktır. Aksi takdirde şehit olarak cennete gideceğiz." Bu sözlerin ardından Alparslan ve ordusunu saygıyla yad etti.

Vatan, bayrak, millet ve ümmet için can veren şehit ve gazilere rahmet dileyen Erdoğan, Rahva Ovasında kazanılan zaferin Anadolu kapılarını açtığını ve o ruhun bugün meydanda hissedildiğini söyledi. Konuşmasında Merhum Nurettin Topçu'nun ifadelerine atıfla alanın maneviyatını tasvir etti.

Erdoğan, birlik ve kardeşlik vurgusunu pekiştirerek şu ifadeyi yineledi: "Malazgirt'te omuz omuza destan yazan kahramanların uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes değerler işte buradadır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Sünnisi ve Alevisi ile Anadolu'nun gönül harcını muhabbetle yoğuran kurucu irade bugün buradadır."

Konuşmasında imanın tarih boyunca birleştirici rolüne dikkat çekti: "Sultan Alparslan'ın zaferini Selahaddin Eyyubi ve ordusu ile buluşturan, Sultan Fatih'in emanetini Yavuz Sultan Selim'e ulaştıran işte bu imandır." Erdoğan, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, İdris-i Bitlisi ve Ahmed-i Hani gibi isimlerin aynı aşkı paylaştığını belirtti.

Okunan dizeleri de aktaran Erdoğan, "İmandır bu cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür" mısralarına atıfla, farklı inanç ve kimliklerin bu topraklarda nasıl kaynaştığını vurguladı: "Hazreti Ömer'i Hazreti Ali'den, Selman-ı Farisi'yi Suheyb-i Rumi'den ayırmayan o hikmetli bakış işte bu topraklarda mahfuzdur."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı. Erdoğan, programda katılımcıları selamladı.