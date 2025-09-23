Erdoğan'dan Rockefeller'da Sert Uyarı: "Zulme Rıza Gösterilmeyecek"

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından Rockefeller Center'da düzenlenen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin adalet ve hak savunusundan taviz vermeyeceğini vurguladı.

Erdoğan konuşmasında, özellikle son dönemde dünya genelinde artan İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığa dikkat çekti. Siyasi uçlardaki marjinal fikirlerin sosyal medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştığını söyleyen Erdoğan, bunun Amerika'da yaşayan ve ülkeyle bütünleşen toplulukları tedirgin ettiğinin farkında olduklarını belirtti.

Erdoğan, Amerika'nın inanç hürriyeti geleneğinin korunmasının önemine işaret ederek, "Amerika, inanç hürriyeti konusunda yıllardır örnek gösterilen bir ülke. Amerika'nın bu özelliğinde bir gerileme yaşanmamasını ümit ediyoruz." dedi.

Net mesaj: "Zulme rıza gösterilmeyecek"

Konuşmasında baskı ve yıldırma kampanyalarına karşı kararlı duruşunu sürdüreceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde dile getirdi: "Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa, hiç boşuna beklemesin."

Erdoğan ayrıca, Türkiye ve şahsına yönelik yıpratma kampanyalarının artığını, fakat bunların Türkiye'yi ve doğruları söyleme kararlılığını sarsamayacağını aktardı. Konuşmasında bir diğer güçlü ifadesi ise şuydu: "Biz, yalnızca rükuda eğiliriz, secdede diz çökeriz. Bunun dışında hiçbir zaman eğilmeyiz, bükülmeyiz."

FETÖ ve terörle mücadele

Erdoğan, Türkiye'yi yıllardır meşgul eden terör unsurlarına karşı yürütülen mücadelenin önemine vurgu yaptı. Pensilvanya'daki elebaşının ölümüyle birlikte FETÖ'de iç tartışmalar ve çözülmelerin hızlandığını belirtti ve örgütün skandallarının yapının gerçek yüzünü gösterdiğini kaydetti. Türkiye'nin hukuk ve demokrasi zemininde FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan, ayrıca Amerika'da Türkiye aleyhine kampanya yürüten grupların olduğunu, bu odakların Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesinden rahatsız olduklarını ve burada başarılı olunmasını istemediklerini belirtti.

Amerika'daki Müslüman ve Türk toplumuna güven

Amerika'daki Müslüman topluma ve Türk vatandaşlarına güvenini vurgulayan Cumhurbaşkanı, Amerikalı Müslümanların İslam'ın kardeşlik, adalet, barış ve dayanışma mesajlarını daha etkin paylaşmalarını beklediğini söyledi ve bu çabaların dünya Müslümanları için cesaret kaynağı olacağını belirtti.

Toplumsal dayanışma çağrısı yapan Erdoğan, farklılıkları öne çıkarmak yerine ortak değerler ve endişeler etrafında kenetlenmenin önemine işaret ederek, "Bir olacağız, birlik olacağız, omuz omuza hareket edeceğiz." dedi.

Kapanış ve anı takdimi

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına hediye takdim edildi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, etkinlikte iş insanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.