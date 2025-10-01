Erdoğan'dan Suriye Uyarısı: Diplomasi Cevapsız Kalırsa Türkiye'nin Politikası Net

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatik girişimler cevapsız kalırsa Türkiye'nin pozisyonunun ve politikasının açık olduğunu, Suriye'de 'dejavu' yaşanmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:46
Cumhurbaşkanı'nın net mesajı: Diplomasi sonuç vermezse tavır belli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış politika yaklaşımına ilişkin sert bir uyarıda bulundu.

"Diplomatik girişimler cevapsız kalırsa, Türkiye'nin pozisyonu da politikası da bellidir. Türkiye, Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyecektir"

Erdoğan'ın sözleri, Türkiye'nin diplomasi kanallarının sonuçsuz kalması durumunda izlenecek politikanın açıkça belirlendiğini vurguluyor. Açıklama, Suriye bağlamında tekrarlanan krizlere karşı Türkiye'nin kararlılığını öne çıkarıyor.

Bu ifade, Ankara'nın uluslararası diplomasiden beklediği yanıtı alamaması halinde nasıl bir duruş sergileyeceğine ilişkin net bir mesaj içeriyor.

Önemli not: Cumhurbaşkanı'nın kullandığı ifadeler ve vurgular, Türkiye'nin Suriye politikasındaki kesinlik ve uyarı niteliğini yansıtıyor.

