Erdoğan: Filistin için iki devletli formül yegane seçenek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile görüşmesinde Filistin sorununun çözümünde iki devletli formülün yegane seçenek olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 02:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 02:06
Erdoğan: Filistin için iki devletli formül yegane seçenek

Erdoğan: Filistin için iki devletli formül yegane seçenek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile yaptığı görüşmede Filistin sorununun çözümü konusunda net bir duruş sergiledi.

Görüşmede öne çıkan mesaj

Erdoğan, toplantıda iki devletli formülün yegane seçenek olduğunu ifade etti.

Kanada Başbakanı Carney ile gerçekleşen görüşmede liderler, bölgesel meseleler ve Filistin konusundaki değerlendirmelerini paylaştı.

İki devletli çözüm vurgusu, tarafların barış sürecine ilişkin yaklaşımının merkezinde yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İslam Ülkeleri İsrail'in Filistin'deki Katliamlarına Karşı Ortak Durmalı
2
Mersin kuyumcu soygunu: 4 tutuklama, 16 milyon lira çalındı
3
Bursa Karacabey'de 4 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Erdoğan: Filistin için iki devletli formül yegane seçenek
5
Erdoğan: Türkiye Gazze'de Acil Ateşkes ve Kesintisiz İnsani Yardım İçin Çabalıyor
6
Norveç'ten Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Destek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta