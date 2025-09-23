Erdoğan: Filistin için iki devletli formül yegane seçenek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile yaptığı görüşmede Filistin sorununun çözümü konusunda net bir duruş sergiledi.

Görüşmede öne çıkan mesaj

Erdoğan, toplantıda iki devletli formülün yegane seçenek olduğunu ifade etti.

Kanada Başbakanı Carney ile gerçekleşen görüşmede liderler, bölgesel meseleler ve Filistin konusundaki değerlendirmelerini paylaştı.

İki devletli çözüm vurgusu, tarafların barış sürecine ilişkin yaklaşımının merkezinde yer aldı.