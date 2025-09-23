Erdoğan Fox News'e: Gazze'de 'Dört Dörtlük Soykırım' – Faili Netanyahu

Röportajın öne çıkan başlıkları

New York'ta 80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Fox News kanalına verdiği mülakatta Gazze'deki çatışmalara ilişkin sert değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, sunucunun "Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna "Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’dur." şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan, ayrıca "Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız." ifadelerini kullandı ve Gazze'de 125 binden fazla yaralının bulunduğunu, ciddi sayıda yaralının tedavi için Türkiye'ye getirildiğini anlattı.

Espiyonaj ve sorumluluk tartışması

Baier'in "Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması" sorusuna Erdoğan, bunun sadece Hamas'ın üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirterek, "Öbür tarafta Netanyahu'nun yaptıklarını nasıl bir kenara koyabiliriz?" diye yanıt verdi. Erdoğan, İsrail operasyonlarının görüntülerini gösterdiğini, Hamas'ın silah bakımından İsrail'den daha güçlü olamayacağını vurgulayarak "İsrail bu silahları 7'den 70'e, kadın, çoluk çocuk, yaşlı demeden acımasızca kullanıyor." dedi.

Gazze'deki insani krizin sona ermesine ilişkin soruya karşılık ise Erdoğan, eski ABD Başkanı Trump'ın "'Gazze savaşını ben bitiririm'" söylemine atıf yaparak, "Bitti mi? Hayır." değerlendirmesini yaptı.

Hamas ve direniş algısı

Röportajda bir soru üzerine Erdoğan, "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini" belirterek, "Aksine onları bir direniş örgütü olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

F-35, ABD ilişkileri ve Trump görüşmesi

Erdoğan, Beyaz Saray'da perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin sorulara da açıklık getirdi. Türkiye'nin daha önce F-35 programının ortağı ve üreticilerinden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin F-35 alımı için 1,4 milyar dolarlık ödeme yaptığını, ancak uçakların teslim edilmediğini vurguladı.

Bu durumun "stratejik ortaklığa uygun olmadığını" söyleyen Erdoğan, Trump'la yapacağı görüşmede F-35 ve F-16 konularını ele alacaklarını belirterek, "Şu anda tekrar bu konuları görüşeceğiz." dedi.

İki ülke arasındaki ticaretin ve özellikle savunma sanayi alanındaki iş birliğinin gelişeceğine inandığını söyleyen Erdoğan, sanayi ve teknoloji alanlarında ilişkilerin artacağı öngörüsünde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin rolü

Erdoğan, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile nitelikli ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, "Biz savaşın olmasını asla arzu etmezdik." ifadesini kullandı. Savaşın her iki tarafa da ağır kayıplar verdirdiğini söyleyen Erdoğan, yakın zamanda sona ereceğini düşünmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin uyguladığı yaklaşımın NATO tarafından da benzer bir modelle hem Rusya hem de Ukrayna ile daha barışçıl bir zemine katkı sağlayabileceğini belirten Erdoğan, Ukrayna'nın mali olarak savaşını sürdürmesinin zor olduğunu ve Avrupa'nın sonsuza dek ekonomik yardım yapamayacağını; ABD'nin Kiev'e ne kadar destek olacağının da net olmadığını ifade etti.

Avrupa Birliği ve Türkiye

Erdoğan, NATO üyesi güçlü bir ülke olmasına rağmen Türkiye'nin 50 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği'ne alınmamış olmasının haksız bir yaklaşım olduğunu vurguladı.