Erdoğan: Günlük petrol tüketimimiz 1 milyon, 160 bin varilini yerli kaynaklardan temin ediyoruz

Erdoğan: Günlük petrol tüketimimiz 1 milyon civarında

160 bin varilini kendi kaynaklarımızdan temin ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji gündemine ilişkin yaptığı açıklamada ülkenin petrol tüketimine dair çarpıcı rakamlar paylaştı.

"Petrolde günlük tüketimimiz 1 milyon civarında. Bunun 160 bin varilini kendi kaynaklarımızdan temin ediyoruz."

Erdoğan'ın açıklaması, yerli kaynakların artırılması ve enerji arz güvenliği konularını yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, günlük 1 milyon seviyesindeki tüketim ile 160 bin varillik yerli teminin ekonomik ve stratejik etkilerini yakından izleyeceğini belirtiyor.