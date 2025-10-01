Erdoğan: Hayat Pahalılığına Kalıcı Çözüm Önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmeyi öncelik haline getirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:50
Erdoğan: Hayat Pahalılığına Kalıcı Çözüm Önceliğimiz

Erdoğan: Hayat Pahalılığına Kalıcı Çözüm Önceliğimiz

Hükümetin ekonomik gündeminde halkın yaşam maliyeti üst sırada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik zorluklar ve artan yaşam maliyetleri karşısında kararlı bir tutum sergilediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir"

Erdoğan, sosyal refah ve adaletin korunmasının politika öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Halkın yaşam maliyetlerini düşürmeye yönelik kalıcı çözümler üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
5
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
6
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin