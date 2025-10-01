Erdoğan: Hayat Pahalılığına Kalıcı Çözüm Önceliğimiz

Hükümetin ekonomik gündeminde halkın yaşam maliyeti üst sırada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik zorluklar ve artan yaşam maliyetleri karşısında kararlı bir tutum sergilediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir"

Erdoğan, sosyal refah ve adaletin korunmasının politika öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Halkın yaşam maliyetlerini düşürmeye yönelik kalıcı çözümler üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.