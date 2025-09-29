Erdoğan: Hedefe Konulmamızın Sebebi Kararlı Duruşumuz

Cumhurbaşkanı net mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke ve şahsına yönelik son dönemdeki hedefe konulma iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Ülkemizin ve şahsımızın son dönemde hedefe konulmasının esas sebebi kararlı duruşumuzu çok net ortaya koymamızdır"

Erdoğan, bu ifadeyle kararlı duruşlarının hedef gösterilmelerinin temel nedeni olduğunu vurguladı.

Açıklama, Cumhurbaşkanı'nın tutumunun neden öne çıktığına dair net bir değerlendirme olarak öne çıktı.