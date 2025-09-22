Erdoğan ile Netanyahu'nun Kıyaslanmasına Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu'nun kıyaslandığı alt yazı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 19:18
Tunç: Alt bant yazısı hakkında soruşturma yürütülüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kıyaslandığı ifadenin alt bant yazısı olarak kullanılması üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile soykırımcı Netanyahu'nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "her zaman zalimin karşısında, mazlumların ve mağdurların yanında duran, adalet çağrısının öncüsü olan bir lider" olarak nitelendirdi ve bu tür yayınların Cumhurbaşkanlığı makamına, devlete ve millete yönelik bir saygısızlık oluşturduğunu vurguladı.

Tunç ayrıca, "Gazze'de insan haklarını hiçe sayarak bebekleri, kadınları ve masum sivilleri katleden Netanyahu'nun adı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı cümlede zikredilmesinin, Cumhurbaşkanlığı makamına, devlete ve millete açık bir saygısızlık olduğunu" belirtti ve söz konusu ifadeleri "vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan" bir algı operasyonu olarak nitelendirdi.

Bakanın açıklamasında, "Vicdanla, adaletle ve insanlık onuruyla asla bağdaşmayan bu çirkin algı operasyonları, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sadece milletimiz için değil tüm insanlık için sürdürdüğü onurlu mücadeleyi asla gölgeleyemeyecektir." sözleri yer aldı.

