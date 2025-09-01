Erdoğan ile Pezeşkiyan Çin'de Görüştü: Enerji ve Bölgesel İşbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyetinde, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede öne çıkan başlıklar

Türkiye ve İran arasında enerji başta olmak üzere birçok alandaki işbirliğinin müşterek menfaate hizmet ettiği vurgulandı. İki lider, işbirliğinin güçlendirilmesinin ortak çıkarlar açısından önem taşıdığı konusunda görüş birliğine vardı.

Erdoğan, İran'ın nükleer müzakereleri yürütmesinde fayda gördüklerini belirterek, Türkiye'nin bu konuda İran'a desteğini sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca liderler, Suriye'deki son durum, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Güney Kafkasya'daki barış süreci gibi bölgesel güvenlik konularında fikir teatisinde bulundu.

Açıklamada görüşmenin, Türkiye-İran ilişkilerinin yanı sıra bölgesel istikrar ve işbirliği perspektifleri açısından önemli olduğu kaydedildi.