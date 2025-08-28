Erdoğan ile Şerif Telefon Görüşmesi: Türkiye'den Pakistan'a Taziye ve Yardım Sözü

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Pakistan'daki sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle Başbakan Şerif'e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede ayrıca Erdoğan, kardeş Pakistan halkının yanında olan Türkiye'nin birçok bölgede yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü ve daha kapsamlı destek için hazır olduğunu belirtti.