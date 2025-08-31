Erdoğan ile Şi Anlaştı: Türkiye-Çin İşbirliğinde Düzenli İstişare Kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Şi arasındaki görüşmede, iki ülke arasında mevcut istişare ve işbirliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Mutabakatın Kapsamı

Görüşmede, yürürlükteki mekanizmaların etkin şekilde sürdürülmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi ön plana çıktı. Taraflar, işbirliği kanallarının düzenli işlemesine yönelik ortak irade gösterdi.

Sonuç ve Beklentiler

Alınan mutabakat, iki ülke arasındaki iletişim ve işbirliği süreçlerinin daha düzenli hale gelmesi ve ilişkilerin etkinliğinin artması yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor.